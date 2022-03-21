Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1 ton 166 kilogram kıyılmış tütün, 529 bin 700 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 511 paket doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve ilgili diğer kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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