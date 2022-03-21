Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de jandarma, şehit aileleriyle bir araya geldi
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de jandarma ekipleri, kent genelindeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Bingöl’de jandarma ekipleri, kent genelindeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca il genelindeki şehit aileleri ziyaret edildi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren aileler ise, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Bingöl Jandarma Genel Komutanlığı Şehit
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