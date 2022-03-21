Edirne'de yerli tohumu geliştirmek amacıyla, Karaağaç Mahallesi'ndeki İzzet Arseven Kent Ormanı'nda, Edirne Belediyesi tarafından 2'nci Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Düzenlenen programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı.

İzmir, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ'dan gelen belediye ve STK'ların stant açtığı şenlikte halka domates, kabak, biber gibi ücretsiz tohum dağıtılırken, üretilen yerli tohumların ve yöresel lezzetlerinde tanıtımı yapıldı. Edirne Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Tohum Takas Şenliği' yerli ve milli tohumların dağıtılmasıyla yarın sona erecek.

Şenlikte stant açan Trakya Tarımsal Enstitüsü, üretilen yerli çeltik, buğday, ayçiçeği gibi bir çok bitkinin tanıtımını yaptı.

Trakya Tarımsal Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek, tohum üretiminin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Üretilen çeltik, ayçiçeği , kanola gibi bitkilerin tescilli ürünler olduğuna vurgu yapan Dr.Tülek, `Enstitümüz tarafından geliştirilen, tescil ettirilen ürünlerimizi, çeşitlerimiz bugün buraya tanıtım amaçlı getirdik. Bu kapsamda da bakıldığında burada Trakya bölgesi başta olmak üzere çeltik, ayçiçeği aspir, kanola ve diğer bazı tıbbi bitkilerle ilgili üretim materyallerini burada sergiliyoruz. Üreticilerimiz de ilgi görüyor. Tabi tohum üretim faaliyetleri çok önemli yerli milli kaynakları kullanarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir çok çeşidimiz de şuanda Türkiye'nin çok yerinde ekiliyor. Hatta bazı çeşitlerimiz yurt dışında tescillenip burada ekimi yapıyor. Bunun yanında tabi bölgede son zamanlarda önemli oranda tıbbi bitkiler, bu kapsamda da gerek bakanlığımızın ukdesinde gerek sayın valimizin destekleriyle, Edirne Valiliği himayesinde de güzel etkinlik çalışmaları yapmaya uğraşıyoruz. Bu kapsamda da tıbbı bitkilerle birlikte 60 çeşit tür elimize bulunmaktadır` dedi.

Amaçlarının yerli ve milli kaynaklarla üretilen tohumları daha fazla çiftçiye ulaştırmak olduğunu ifade eden Tülek, `Amacımız burada üretimi çoğaltıp çiftçilerimize ulaştırmak. Çiftçilerimizin bunlardan gelir elde etmesini sağlamak. Trakya Tarımsal Araştırma, bakanlığımız bünyesinde yerli milli kaynaklarımızla ürettiğimiz tohumlar. Bunların başında baktığımızda sertifikalı çeltik üretiminde yarısından fazlası enstitümüz tarafından üretilmekte. Yulaf da yine öyle. Ayçiçeğinde önemli bir pay almaya başladı. Enstitümüzün çeşitleri yerli ve milli anlamında. Şuan çalışmalarımız güzel yurt içinde çiftçimizin ihtiyacı olan gerek bizim gerek diğer enstitülerimiz olmak üzere karşılaya biliyoruz.` şeklinde konuştu. Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da, yerli tohumun önemine dikkat çekerek yerli tohumun vazgeçilmez olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından programa katılanlar stantları gezdi. Şenliğe katılanlara ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı.