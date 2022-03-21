Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, doğal çevrenin korunması amacıyla hayata geçirilen projeye bir yenisinin eklendiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla il genelinde ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda ağaçların zarar görmeden taşınmasını sağlayan ve piyasa değeri yüksek ağaç sökme-dikme makinesi üretimi için çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağaç sökme-dikme makinesi, Ordulu ustalar tarafından Ordu Sanayi Sitesinde imal edildi. Büyükşehir Belediyesince geliştirilen makine işlevleriyle de birçok konuda kolaylık sağlıyor. Araç, belirli büyüklükteki ağaçların bir yerden bir yere taşınmasına imkan veriyor. Araç, söküm çalışmasının yanı sıra ağaç dikilecek çukuru kendisi açıyor, makinenin arkasında bulunan bomlar ise ağacı kavrayarak dikimini gerçekleştiriyor."