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Güncel
İHA 22.04.2024 11:19

Aksaray'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Aksaray’da trafik eğitimi vermek için köy okuluna gelen jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Aksaray'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
[Fotograf: İHA]

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Ozancık Ortaokulu'na giden trafik jandarması ekipleri, okul kapısında minik öğrencilerin trafik kuralları içeren pankartlarıyla karşılandı.

Okulda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce oluşturulan uygulamalı trafik eğitim sınıfında jandarma ekipleriyle bir araya gelen minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Aksaray'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Eğitimde meydana gelen bir kazayı canlandıran öğrenciler, akülü araç kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Aksaray'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Minik öğrencilere yaralamalı bir kazayı canlandırmalı olarak anlatan jandarma ekipleri, yaralılara yapılacak ilk müdahaleleri de anlattı.

Kırmızı ışık ve emniyet kemerinden, yaya geçidi ve telefon kullanmaya kadar birçok trafik kuralının anlatıldığı eğitimin sonunda minik öğrencilere trafik kurallarını içeren kitap ve yine trafik kurallarına dikkat çekilen boyama kitabı hediye edildi.

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