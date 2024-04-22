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Güncel
AA 22.04.2024 11:15

Afyonkarahisar'da İkmal ve Garnizon Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Şehit Kerim Üye İlkokulu öğrencileri İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da İkmal ve Garnizon Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İkmal ve Garnizon Komutanlığı'na yapılan ziyarette, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, öğrencileri karşılayarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra, şeref salonunu, komutanlık makamını ziyaret eden öğrencilerden Kumsal Kaynak bir günlüğüne İkmal ve Garnizon Komutanı oldu.

Öğrenciler ziyaret sonrası eğitim alanında bilgilendirildi. Burada fidan dikimi yapan öğrenciler, öğle yemeğini erbaş ve erlerle yedi. Şehit Kerim Üye İlkokulu Müdürü Ufuk Salkım, Tuğgeneral Numan Yöner'in daveti üzerine geldiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da İkmal ve Garnizon Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı

"Böyle faaliyetler sürekli yapılmalı"

Salkım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bu tür faaliyetlerin sürekli olarak yapılmasını arzu ediyoruz. Öğrencilerin okul dışında çeşitli etkinlikler yapması bizi eğitimciler olarak mutlu ediyor. Okul dışında dersleri tamamlayıcı bu eğitimlerin sürekli olarak Afyonkarahisar'da olmasını istiyoruz" dedi.

Öğrencilerden Ceylin Çınar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Öğrencilere, ikram ve hediyelerin verilmesiyle programa sona erdi.

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Afyonkarahisar 23 Nisan
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