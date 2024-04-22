Bayburt'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine Bayburt kültürü tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Bayburt kültürü tanıtıldı. Yeni şeyler öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, gün sonunda halaylar çekerek, horonlar teperek, eğlenceli bir gün geçirdiler.



Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na ziyaret



Gezi programı kapsamında, öğrenciler Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyüne giderek Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı ziyaret ettiler. Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayan, saldırılar karşısında su kuyularına kendilerini atarak şehit olan kadınların hikayelerini İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'ndan dinleyen öğrenciler, duygusal anlar yaşadılar.



Yöresel ürünlerin sergilendiği Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret



Öğrenciler, Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini ziyaret ederek, kadınların yaptığı yöresel ürünleri incelediler ve ürünlerin yapılma aşamasında bilgi aldılar. Usta öğreticilerin yardımıyla halı dokuyup, örgü ören, el işlemesi yapan öğrenciler, kadınların işinin zor olduğunu söyleyerek, kolaylıklar dilediler.



Gezi programı sonrasında öğrenciler, Bayburt'ta geçmiş dönemlerde kullanılan eski eşyaları sergileyen Hasan Erkovan Kültür Evi ve Ömer Keleş Kültür Evi'ni ziyaret ettiler.



Öğrenciler, böylesi kültür dolu bir gün geçirerek Bayburt'u daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söylediler. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ise, buraların turizm açısından daha elverişli olması temennisinde bulundu.