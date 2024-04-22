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Güncel
İHA 22.04.2024 10:58

Aksaray'da suçüstü yakalanan hırsız, polis ile birlikte binada mahsur kaldı

Aksaray’da 2. kattaki dairenin balkonuna tırmanıp eve giren hırsız, polis baskını ile odada suçüstü yakalandı. Ev sahibine ulaşılamayınca 2. katta mahsur kalan polis ve hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi.

Aksaray'da suçüstü yakalanan hırsız, polis ile birlikte binada mahsur kaldı
[Fotograf: İHA]

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir binanın 2. katında yaşanan olayda daire içinde el feneri yandığını gören bir vatandaş şüphelenerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gelerek 2 katlı binanın çevresini abluka altına aldı. Diğer ekip ise binanın dış kapısından tırmanarak balkona çıktı. Açık olan balkon kapısından içeri giren polis ekipleri odada bulunan Rıdvan B.'yi suçüstü yakaladı.

Aksaray'da suçüstü yakalanan hırsız, polis ile birlikte binada mahsur kaldı

Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşamayan polis ekipleri hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. İtfaiyeden yardım istenmesi üzerine itfaiye ekipleri Rıdvan B.'yi ve polis memurunu aşağıya indirdi.

Hırsızın 12 ayrı kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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