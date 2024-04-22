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Güncel
AA 22.04.2024 10:55

Antalya'da Ampute Milli Futbol Takımı kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

Antalya'da Ampute Milli Futbol Takımı kampa girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Kocaeli kampını tamamlayan milli takımın Antalya'ya geçtiğini duyurdu.

Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun bir kamp dönemi geçiren milliler, çalışmalarını 28 Nisan'a kadar Antalya'da sürdürecek.

Milli takım, Antalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, kamptaki ilk maçında bugün saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak. Ampute Futbul Milli Takımı, 24 Nisan ve 26 Nisan'da Özbekistan ile iki hazırlık maçı yapacak.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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