Hakkari’nin düşman işgalinden kurtarılışının 106. yıl dönümü kutlandı

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören öncesi çevrede güvenlik önlemleri alınarak, alana giriş yapanlar üst aramasından geçirildi.

Atatürk heykeline Vali Vekili Buğra Karadağ, Garnizon Komutanlığından Piyade Yarbay Selçuk Bayrak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu mesaj okundu.

Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu öğretmeni Çağlar Gülgen tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından program sona erdi.

Törene Hakkari Vali Vekili Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Garnizon Komutanlığından Piyade Yarbay Selçuk Bayrak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar ve dernek başkanları katıldı.