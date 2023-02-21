Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Veysi Kaya idaresindeki otomobil, Yavuz Selim Mahallesi hastane kavşağında Erkan Utuş yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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