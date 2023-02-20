Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Szijjarto, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir araya geldi.

Bakan Szijjarto, ikili görüşmede, Macaristan'ın komşusu Ukrayna'da devam eden savaşın ağır kayıplara neden olduğunu ve Macaristan'ı da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirten Szijjarto, hayatları kurtarabilmek için bir an önce ateşkesin ilan edilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini kaydetti.

Çin'in de barış taraftarı olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Szijjarto, savaşla geçen her bir günün ülkesine, Orta Avrupa'ya, Avrupa kıtasına ve tüm dünyaya ağır zararlar verdiğini dile getirdi.

Szijjarto, "Hem Macaristan ve hem de Çin, Ukrayna'da barıştan yana ve her iki ülke çatışmayı diplomatik yollardan çözmek için dünyanın diğer barışsever ülkeleriyle işbirliğine hazır" ifadesini kullandı.

Vang Yi ise konuşmasında, barışın önemine değinerek bazı bölgelerde savaşların yaşandığına dikkati çekti.

Vang, "Çin ve Macaristan'ın, mevcut savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için diğer barışsever ülkelerle birlikte çalışmaktan memnun olacağını dünyaya ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çin ve Macaristan hükümetinin birçok konuda hemfikir olduğunu belirten Vang, yaşam standardının daha da yükseltilmesi için Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.