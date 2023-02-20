İlçede evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerin bir bölümü, kurban pazarı alanında oluşturulan geçici barınma noktasında çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Barınma ve beslenme ihtiyaçları resmi yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından giderilen depremzedeler, yaşadıkları sağlık sorunları için alandaki revirin yanı sıra Güney Kore'den gelen "Türkiye Deprem Kore Acil Tıp Gönüllü Grubu"nun kurduğu sağlık ünitesinden de hizmet alıyor.

Türkiye'nin 1950 yılında Kore Savaşı'nda ülkelerine yardım için asker göndermesini unutmayan sağlıkçılar, hizmet verdikleri konteynerlerin önüne Korece ve Türkçe "Kardeşler ülkesi Güney Kore yanınızda" afişini astı.

Gönüllü tercümanlar eşliğinde muayene edilen hastalar, doktorun yazdığı reçeteyi, sağlık konteynerinin önündeki Koreli görevlilere veriyor. Görevliler, Kore'den getirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaçlardan reçetede yazanları bedelsiz olarak hastalara verip kullanım şeklini tarif ediyor.

"Yardım etmeyi çok seviyorum"

Güney Koreli sağlık ekibinde yer alan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Geun Jung, "Green Doctor" adlı oluşumun organizasyonuyla Türkiye'de bulunduklarını söyledi.

İskenderun'dan önce merkez Antakya ilçesinde afetzedelere hizmet verdiklerini belirten Geun, "Türkiye, Kore Savaşı için çok kişi gönderdi. Karşılık vermek için buraya geldim. Uçaktakiler ve buradaki komşular bize teşekkür edip saygı gösteriyor. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerindeki depremzedeler için gidiyoruz. Ukrayna'ya da gittik. Türkiye, Kore'nin en iyi dostudur." diye konuştu.

Muayenehane ve ilaç konteynerleri arasında adeta mekik dokuyan gönüllü tercüman Sung Hee Yoon da 10 yıldır Ankara'da yaşadığını belirtti.

Hekimlere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Sung, "Ankara Üniversitesine okumaya geldim. Yardım etmeyi çok seviyorum. Çadırı görünce ben de yardıma geldim. İlaçları tam bilmediğim halde yardım etmeye çalışıyorum. Onlar şu an evsiz, gidecek yerleri yok. Üzülüyorum onları görünce." dedi.

Diyabet hastası Hasan Yalçın ise bacağının Güney Koreli plastik cerrah tarafından muayene edildiğini ve krem verildiğini anlattı.

Bronşit geçiren çocuğunu muayene ettiren anne Güler Kara da "Doktor çok güzel ilgilendi. Şu an ilacını alıyorum. İnşallah iyi olur. Güzel günlerimiz olsun inşallah." ifadesini kullandı.