Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 66 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 66 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 66 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs
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