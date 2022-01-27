Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 13,5950'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,6060 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 değer kaybederek 15,2540'tan, sterlin/TL yüzde 0,19 düşüşle 18,2640'tan satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü şahin açıklamaları sonrası şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1210'dan alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in dün açıklanan para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahinleşen tutumu sonrası küresel bazda dolar talebinin arttığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam etiğini belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.