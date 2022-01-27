Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri…
2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri neler? İşte merak edilen detaylar...
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.' denildi.
Bedellik askerlik yeri sorgulama
Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.
Bedelli askerlik yerini öğrenmek için tıkla
Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
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