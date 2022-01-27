Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin
[Fotoğraf: AA]
Karabük Valiliği, kötü hava şartları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin bugün ve 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılmasına karar verildiğini bildirdi.
Etiketler: Karabük Kamu Personel Kar Yağışı
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