Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kar nedeniyle 304 mahallenin yolu kapandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da kar yağışı dolayısıyla 304 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 64, Arguvan'da 45, Battalgazi'de 39, Hekimhan'da 34, Akçadağ'da 33, Kale'de 22, Doğanyol'da 16, Yeşilyurt'ta 15, Yazıhan'da 13, Darende'de 11, Doğanşehir ve Kuluncak'ta 6'şar mahallenin yolu kapandı.
Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.
Etiketler: Malatya Ulaşım Kar Yağışı
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