Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyaliz hastası 4 saatte hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yoğun kar yağışının devam ettiği Kastamonu'da rahatsızlanan diyaliz hastası Hüsniye Küçükköse paletli ambulans ve UMKE ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu’nun Bozkurt Mimir Köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Hüsniye Küçükköse kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Hastaya ulaşmaya çalışırken kara saplanan ambulans, Bozkurt belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu saplandığı yerden kurtarıldı.
Diyaliz hastası kadın, paletli ambulans ve UMKE ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Kastamonu
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