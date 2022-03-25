Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresinde 2 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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