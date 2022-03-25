Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 05:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.U. (20) yönetimindeki 58 TC 544 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi girişinde E.K. (49) idaresindeki 58 YA 716 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile E.U'nun aracında bulunan H.U. (20) ve H.K. (22) yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:03
- 06:00
- 05:42
- 05:09
- 04:55
Sıradaki Haber
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz