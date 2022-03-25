Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Derinkuyu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu L.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.