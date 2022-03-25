Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iddiaya göre, aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Şahin ve Unutmaz aileleri ilçe merkezinde karşılaştı. Tartışma sonrası iki aile de ayrılarak yaşadıkları Kızkayası köyüne gitti.
Köyde devam eden tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Unutmaz, tabanca ve tüfekle vuruldu.
Yaralanan Unutmaz, ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Tokat
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