Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Merkezde güneşli havanın etkili olduğu ilçede, yüksek rakımdaki Alibeyli, Kızılen, Sarıkaya, Aydınlar, Köseli ve Toros mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kısa sürede etkisini artıran kar nedeniyle yol kenarlarını ve ağaçlık alanları beyaz örtü kapladı.
Trafik ekipleri, yola çıkacak sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları uyarısında bulundu.
Etiketler: Mersin Kar Yağışı
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