Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Gümüşler ve Aktaş beldelerinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, sevk edildi adliyede hakimlikçe tutuklandı.