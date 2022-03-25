Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de faili meçhul 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Gümüşler ve Aktaş beldelerinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, sevk edildi adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 06:03
- 06:00
- 05:42
- 05:09
- 04:55
Sıradaki Haber
Nevşehir'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz