Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.H. (28), düzenlenen operasyonla Sahabiye Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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