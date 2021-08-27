Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları uygulamada yolcu minibüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.
Oturduğu koltuğun altındaki poşette bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 12 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adana
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