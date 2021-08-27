Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarih de verdi:

"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."