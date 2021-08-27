UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sona erdi... D Grubu'nda kimler var? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubu...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubu belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubu
Temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylül'de başlayacak.
Fenerbahçe'ye turu Valencia getirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki’ye konuk oldu. 1-0'ın rövanşında Bolt Arena'da rakbini 5-2 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. 14. ile 52. dakikalarda Valencia, 90+2. dakikada genç oyuncusu Fatih Yiğit Şanlitürk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Matti Peltola attı.
Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti.