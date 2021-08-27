Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sona erdi... E Grubu'nda kimler var? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubu...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubu belli oldu. Galatasaray E Grubu'nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubu
Temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 16 Eylül'de başlayacak.
Galatasaray evinde turladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers ile karşılaştı.
Türk Telekom Stadı’ndaki çalışmalar nedeniyle karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Galatasaray'a turu getiren golleri 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg kendi kalesine attı.
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