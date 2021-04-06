Kentte yaşayan bir grup engelli çocuk, anne ve babalarıyla Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında polislere ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki buluşma sırasında engelli çocuklar polisler için şiirler okudu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de çocuklara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

İnci, engelli çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar her zaman bizlerle birlikte. Hayatı kolaylaştırmak için onlarla beraberiz. Türk Polis Teşkilatı olarak bize düşen, bu çocukların yanında olmak. Bizler onlarla birlikteyiz. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Daha sonra polisler, görevlerinde kullandıkları araçları çocuklara tanıtıp onlarla şehir turu attı.