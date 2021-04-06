Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Mart-4 Nisan'da denetimler yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 18 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 244 mermi ve 169 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 1 otomobil ile 7 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 326 kişi de bu denetimlerde yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.
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