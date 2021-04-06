Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ve Hoşnudiye mahallelerinde daha önce mühürlenen dernek binalarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir binada kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

Dernek başkanı, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.