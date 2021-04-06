Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir mezra Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karnacık mezrası, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kutluca köyü Karnacık mezrasında Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar 10 gün yasaklandı.
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