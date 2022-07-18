Yükseköğretim kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) erişime açıldı.

2022 YKS cevap kağıtları için tıklayınız.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.