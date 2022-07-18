Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı... 2022 YKS cevap kağıtları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. YKS cevap kağıtlarına nasıl ulaşılır? YKS cevap kağıtları sorgulama....
Yükseköğretim kurumları sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) erişime açıldı.
2022 YKS cevap kağıtları için tıklayınız.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.
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