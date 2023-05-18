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Güncel
AA 18.05.2023 10:45

"2. Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "2. Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

"2. Uçurtma Şenliği" düzenlendi
[Fotograf: AA]

Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Sultanmurat Yaylası'nda Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Sultanmurat Yaylası'nda bulunan şehitliğe kadar yürüyüş yapıldı.

Futbol, voleybol, bilek güreşi gibi sporların yapıldığı etkinlikte, bu yıl ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği için öğrenciler, ellerindeki uçurmalarla Türkiye haritası kareografisi oluşturdu.

Kareografi gösterisi, drone tarafından havadan görüntülendi.

Etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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