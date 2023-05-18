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Güncel
İHA 18.05.2023 10:44

Turfanda kiraz çıktı: İlk hasatlar Norveç, Almanya ve Rusya'ya

Mersin'in Erdemli ilçesinde köylerde turfanda kiraz hasadı başladı.

Turfanda kiraz çıktı: İlk hasatlar Norveç, Almanya ve Rusya'ya

Kalitesi ve verimi yüksek kiraz bu yıl da büyük ilgi görürken, iç piyasanın yanında Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç edildiği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kiraz hasadı başladı. Bu yıl 2 bin 500 dekarda 5 bin tonun üzerinde ürün rekoltesi beklenen Erdemli bölgesindeki kiraz bahçelerinde turfanda kirazın hasadı yapıldı. Kalitesine göre 40 liraya kadar alıcı bulan kirazın, yurt dışına da ihraç edildiği belirtildi. Turfanda ürün yetiştiren üretici ise kazancın daha fazla olduğu belirterek, fiyatlarından memnun olduklarını kaydetti. Turfanda kiraz yetiştiren üretici Fatma Şimşek, "Yaklaşık 15 yıl oldu, daha önce buraya sebze ekiyorduk, domates ekiyorduk. Ondan fazla bir kar olmadığı için, köyümüzde de turfanda kiraz dikenler oldu. Onlarda verim ve kalitenin güzel olduğunu görünce biz de kiraza çevirdik" dedi.

Turfanda kiraz çıktı: İlk hasatlar Norveç, Almanya ve Rusya'ya



"Kirazımız erkenci türü, etli, ihracatçıların tercih ettiği bir cins"

Piyasanın beklentisine uygun ürün yetiştirdiklerini de ifade eden Şimşek, "Kirazımız erkenci türü, etli, ihracatçıların tercih ettiği bir cins. Piyasada içte de dışta da güzel satılan bir kiraz. Biz de yetiştirmekten gayet memnunuz" diye konuştu.

Üretici Hasan Evden ise, "Kiraz hasadı bölgemizde başlamış bulunmakta. İlk turfanda kiraz Koramşalı'da çıkıyor. Norveç, Almanya, Rusya gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. Kalite olarak çok iyi, çok verimli bu yıl; talepler çok iyi. 35-40 lira arasında pazarda satışı bulunuyor" dedi.

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