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Güncel
DHA 18.05.2023 10:39

Minibüste uyuşturucu taşıyan 3 kuzen tutuklandı

Adana’da bir minibüste narkotik köpeği ‘Oscar’ ile yapılan aramada çuvalda 34 kilo 350 gram ‘uyuşturucu madde’ ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kuzen tutuklandı.

Minibüste uyuşturucu taşıyan 3 kuzen tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı’nda uygulama yaptı. Şüphelenilerek durdurulan bir minibüste narkotik köpeği ‘Oscar’ ile arama yapıldı.

Oscar’ın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalların içinde 34 kilo 350 gram ‘skunk’ ele geçirildi.

Çuvalların sahibi olduğu belirlenen yolculardan A.B. ile yanındaki kuzenleri M.B. ve V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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Adana Uyuşturucu
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