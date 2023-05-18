Kilis'e 2 yeni fakülte müjdesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde bulunan Senato Salonu’nda, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversite ile ilgili müjdeler paylaştı.



"Şehrimizin bütün dinamiklerinin el birliğiyle bu hayalin de gerçekleşeceğine inanıyorum"



Rektör Karacoşkun, konuşmasının başında göreve geldiği günden itibaren üniversitede gerçekleştirdikleri çalışma ve yenilikleri anlattı. Rektörü Karacoşkun, "Üniversitemizin 16. Kuruluş yıldönümümüze çok kısa bir süre kala hem üniversitemize hem şehrimize yepyeni müjdeler vermek için buradayız. Öncelikle halihazırda dokuz tane olan fakültelerimize iki yeni fakülte daha eklendiğinin müjdesini vermek istiyorum. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İletişim Fakültesi, Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bir diğer gelişme ise uzun süredir açılması için gayret gösterdiğimiz Devlet Konservatuvarı. Faaliyetlerine öncelikle Türk Müziği alanında başlayacak olan konservatuvarımız, yakın zaman önce aramızdan ayrılan değerli müzisyen ve Bilim Adamı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın adıyla yaşayacak. Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı, Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun. Buna ek olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz bünyesinde yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği bölümlerimizin önümüzdeki yıl öğrenci alacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Yine yaşadığımız şehrin sanayisi ve sanayicileri ile işbirliği alanlarına yeni bir alan eklemek üzere uzun süredir takipçisi olduğumuz Teknoloji ve Transfer Ofisi kurulmasının müjdesini de çok yakında vereceğiz inşallah. Üniversitemiz ve şehrimiz adına çok önemli olan bu gelişmelerin gerçekleşmesi noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, YÖK Genel Kuruluna ve çabalarımıza destek olarak yanımızda duran Sayın Valimize, siyasetçilerimize, iş insanlarımıza, sesimizi ve projelerimizi duyuran siz değerli basın mensuplarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonraki süreçte ise kilitlendiğimiz hedef, yıllardır hayalini kurup planlamasını yaptığımız şehrimize Tıp Fakültesi açılması olacaktır. Şehrimizin bütün dinamiklerinin el birliğiyle bu hayalin de gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.



Türkiye'in genç üniversitelerinden birinde rektörlük yaptığını hatırlatan Karacoşkun, "Kilis 7 Aralık Üniversitesi, bir yandan evrensel anlamda bilimin üretilmesi ve yayılması görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışırken diğer yandan kurulduğu şehrin tarihi, kültürel ve edebi mirasını ortaya çıkarmayı da anlamlı bir hedef olarak benimsemiştir. Bu hedef çerçevesinde göreve geldiğimiz tarihten bu yana çalışma arkadaşlarımızla, akademik ve idari personelimizin üstün gayretleriyle Üniversitemizi her geçen gün her alanda daha ileri bir noktaya taşımanın çabası içerisindeyiz. Gökkubbede hoş bir seda bırakmayı başarabilirsek bu memleketin bir evladı olarak kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 11 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6404 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bölünerek Üniversitemiz bünyesinde Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ismiyle iki yeni fakülte kurulmasına karar verilmiş; Üniversitemizin 15. kuruluş yıl dönümünde yeni kurulan fakültelerle, Üniversitemizdeki fakülte sayısı da dokuza çıkmıştır" diye konuştu.