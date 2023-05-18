Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.05.2023 10:19

Balıkesir'de oto kiralama ofisine silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ay oto kiralama ofisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

Balıkesir'de oto kiralama ofisine silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede araç kiralama işi yapan Gürcan G.'in yara almadan kurtulduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilen saldırının faili olduğu öne sürülen N.A, avukatıyla polise giderek teslim oldu.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü, daha önce gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılan B.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve A.Ö'yü yeniden gözaltına aldı.

N.A. ve onu azmettirdiği iddia edilen B.Ö. ile diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde Gürcan G.'e ait iş yerinin önüne 19 Nisan'da motosikletle gelen kişi, başındaki kaskla içeri girmişti. Kiralık araç olup olmadığını soran bu kişiye Güler, Ramazan Bayramı için bu talebi karşılayamayacağını söylemişti. "Nasıl kalmadı, araç yok mu?" dedikten sonra montunun cebindeki silahı çıkararak Güler'e doğru 3 el ateş eden saldırgan, motosiklete binerek kaçmıştı.

Mermilerden ikisinin sandalyenin koluna, birinin ise masanın üzerindeki deftere isabet ettiği saldırı, ofisin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
İstanbul'da kumar oynarken yakalananlara ceza yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
10:57
İngiltere’de yaklaşık 11 milyon kişi faturalarını ödemekte zorlanıyor
11:00
İstanbul merkezli 'organ ticareti' operasyonu: 6 tutuklu
10:42
İngiliz BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
10:41
Musk, Soros karşıtı açıklamalarını savundu: Dünyanın başına bela
10:36
Biden'dan G7'de "Hiroşima özrü" gelmeyecek
Japon kültürünün beşiği: Nara
Japon kültürünün beşiği: Nara
FOTO FOKUS
HÜRJET tüm zorlu şartlarda test ediliyor
HÜRJET tüm zorlu şartlarda test ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ