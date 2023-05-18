Balıkesir'de oto kiralama ofisine silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede araç kiralama işi yapan Gürcan G.'in yara almadan kurtulduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilen saldırının faili olduğu öne sürülen N.A, avukatıyla polise giderek teslim oldu.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü, daha önce gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılan B.Ö. ile kardeşleri A.Ö. ve A.Ö'yü yeniden gözaltına aldı.

N.A. ve onu azmettirdiği iddia edilen B.Ö. ile diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde Gürcan G.'e ait iş yerinin önüne 19 Nisan'da motosikletle gelen kişi, başındaki kaskla içeri girmişti. Kiralık araç olup olmadığını soran bu kişiye Güler, Ramazan Bayramı için bu talebi karşılayamayacağını söylemişti. "Nasıl kalmadı, araç yok mu?" dedikten sonra montunun cebindeki silahı çıkararak Güler'e doğru 3 el ateş eden saldırgan, motosiklete binerek kaçmıştı.

Mermilerden ikisinin sandalyenin koluna, birinin ise masanın üzerindeki deftere isabet ettiği saldırı, ofisin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ö. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.