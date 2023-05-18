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Güncel
İHA 18.05.2023 10:42

Eskişehirli öğrencilerin 15 projesi bölge seminerinde sergilenecek

TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Eskişehir okulları 15 proje ile Bursa Bölge Seminerinde yer alacak.

Eskişehirli öğrencilerin 15 projesi bölge seminerinde sergilenecek
[Fotograf: İHA]

Bu yıl 17’incisi düzenlenecek TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge Seminerinin 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılması planlanıyor.

Sergiye davet edilen 120 proje arasında Eskişehir’de bulunan 8 okuldan toplam 15 proje de yer alacak.

Yarışmaya katılacak proje sahiplerinin her bir proje için tek bir Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formunu mavi kalemle doldurup imzaladıktan sonra renkli olarak taranmış nüshasını en geç 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17:30'a kadar ilgili Bölge Koordinatörlüğü e-posta adresine iletmeleri gerektiği ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yayınlanan tebrik mesajında ise “Bilime katkı sağlayan, özgün ve heyecan dolu etkinlikler hazırlayarak projeleri ile hem okullarına hem de ilimize gurur yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve emeği geçenleri tebrik ederiz” denildi.

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