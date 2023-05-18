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Güncel
AA 18.05.2023 10:49

Tokat'ta bir otelin sundurmasına oğul veren arılar kutuya konularak uzaklaştırıldı

Gaziosmanpaşa Bulvarı Hızarhane Caddesi'nde bulunan bir otelin çalışanları, otelin girişindeki sundurmayı arıların sardığını gördü.

Tokat'ta bir otelin sundurmasına oğul veren arılar kutuya konularak uzaklaştırıldı
[Fotograf: AA]

Çalışanlar durumu Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliğine haber verdi. Birlikten kovan ile gelen görevli, saçakta bulunan kraliçe arı ve arıların büyük bir kısmını karton kutuya alarak yerdeki arı kovanının içine koydu.

Kraliçe arının kovana koyulmasının ardından dışarıda kalan arılar da kovana girdi.

Dışarıda kalan arılar o esnada yoldan geçen bazı vatandaşları soktu. Bir kadın ise saçlarının arasına karışan arı yüzünden zor anlar yaşadı

Otel İşletme Müdürü Serdar Çinkılıç, daha önceki yıllarda da benzer durumlar yaşadıklarını söyledi.

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