Doğa şaheseri Yıldız Sarayı Hasbahçesi, bayramda İstanbulluları bekliyor

Milli Saraylardan yapılan açıklamaya göre, tarihin ihtişamıyla doğanın zarafetini bir araya getiren bu nadide alan, yalnızca bir saray bahçesi değil, aynı zamanda estetik, simgesel ve doğal değerlerin iç içe geçtiği benzersiz kültür mirası olarak dikkati çekiyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in botanik tutkusunun izlerini taşıyan hasbahçe, şehrin kalbinde adeta saklı kalmış tabiat parkı niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Temmuz 2024'te ziyarete açılan Yıldız Sarayı, bitki zenginliğiyle, etkileyici peyzaj düzeni ve doğal nehir görünümündeki göletiyle bahçe sanatına, kültürüne ve tarihine ilgi duyanlar için eşsiz keşif alanı sunuyor.

Bir saray bahçesinden fazlası: Hamid Bahçesi

Osmanlı döneminde Hamid Bahçesi olarak anılan Yıldız Hasbahçesi, devletin zarafetini doğayla yansıtıyor. Kuzeyden güneye 350 metre uzunluğunda ve 80 metre eninde düzenlenen oval biçimli bahçede, Sultan 3. Selim Çeşmesi, Namazgah, Kameriye Köşkü, Cihannüma Kasrı ve köprüler gibi yapılar yer alıyor.

Bahçeyi kat eden yapay ırmak-havuz sistemi, kıvrıla kıvrıla ilerleyerek sonunda iki kola ayrılıyor ve küçük ada oluşturuyor. Kuş bakışıyla Osmanlıca "Hamid" kelimesinin siluetini andıran bu 300 metrelik su hattı, yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda estetik olarak dikkati çekiyor. Grotto'lar, kaskatlar ve sakin sular eşliğinde akan bu sistem, bahçenin ruhunu belirliyor.

Egzotik ağaçlar, renkli hayvanlar

İçinde barındırdığı zengin flora ve faunasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken, onlarca egzotik ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan hasbahçe, görsel zenginliğin yanında kokular ve dokular üzerinden de bir deneyim sunuyor. Osmanlı zevkinin bir yansıması olarak hasbahçede hala tavus kuşları, kuğular ve ördekler doğal hayatın sakinleri olarak varlığını sürdürüyor.

Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenler, bu eşsiz bahçede geçmişin izlerini sürerken gölgeler arasında saklı kalmış hikayeleri yeniden keşfetme imkanı buluyor.

Çarşamba hariç haftanın her günü 9.00-17.30'da gezilebilen Yıldız Sarayı Hasbahçesi, tarihi kökleriyle olduğu kadar doğayla kurduğu bağla da ziyaretçilerine ilham veriyor.

Hasbahçe, Kurban Bayramı'nda da ziyarete açık olacak.