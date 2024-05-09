Sivrihisar’da ‘Gönül Dağı’ etkisi

Bundan yaklaşık 4 sene önce ‘Sivrihisar dendiğinde aklınıza ne geliyor?’ diye sorulsaydı muhtemel yanıtlar; Ulu Camii, Nasreddin Hoca ya da dövme sucuk olurdu. Bu tarihi ve kültürel değerlerin yanına bir de TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı eklendi. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir reyting rekorları kıran dizi sadece ekran başındakileri değil çekildiği ilçeyi de etkilemeye devam ediyor.

“Gönül Dağı’nı görmeye geldik”

Haber için gittiğimiz Sivrihisar’da hafta içi bir gün olmasına rağmen azımsanamayacak bir ziyaretçi topluluğu vardı. Konuştuğumuz kişilerin ortak noktası ise Gönül Dağı’ydı. Çocukları ve eşiyle birlikte ilçeyi ziyarete gelen Hilal Ölmez de onlardan biri.

“İstanbul Başakşehir’den geldik. Uzun yıllardır ailecek Gönül Dağı’nı izliyoruz. Kısa bir tatil yapalım ve seti ziyaret edelim istedik. Çocuklarımızın en sevdiği karakterlerin evlerini, mekanlarını, o güzel kasabayı yerinde görelim istedik. Çok beğendik, dizide olduğundan daha güzel bir Sivrihisar’la karşılaştık.”

“Büyük bir köy gibiydi, şimdi Paris oldu”

Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ı son zamanlarda birçok kişi Sefer’in dolmuş durağı, Taner ve Münir Başkan’ın evi gibi noktaları görebilmek, dizinin atmosferini hissedebilmek için ziyaret ediyor. Haliyle artan ziyaretçi sayısı hem bölge halkını hem de esnafı memnun ediyor.

İlçenin merkezinde restoran işleten Rabia Ateş ilçedeki değişimi şu sözlerle anlatıyor:

Buralar köydü, Paris gibi oldu. Gönül Dağı dizisinin benim işime, Sivrihisar’a katkısı binde bin, çok katkısı var. Gönül Dağı’nın bir 15 yıl daha sürmesini istiyorum.

“Yollar yapıldı, evler güzelleşti”

Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Sivrihisarlılara göre ilçedeki fiziksel iyileşmeye de vesile olmuş. 50 yıldır Sivrihisar’da yaşayan Zekiye Dayanık, diziden sonra ilçedeki değişimi şu sözlerle ifade etti:

Dizi başladığından beri her bir yerden insan geliyor. Ben de Gönül Dağı setinin oraya gidip bazlama satıyorum. Allah’a şükürler olsun çok güzel satılıyor. Burası diziden önce hiç iyi değildi. Dizi gelince yollar yapıldı, dükkanlar arttı, evler çok güzel oldu. Allah başlatanlardan bir kere değil bin kere razı olsun. İnşallah devam eder.