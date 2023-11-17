Hayvan dostlarla yurt dışına çıkmak zor değil

Evde bir evcil hayvanınız varsa, o aileden biri gibi sevilir ve benimsenir. Birçok insan için onun kıymeti kelimelerle anlatılamaz. İster tatil amaçlı olsun isterse taşınma niyetiyle olsun, ülke dışına çıkışlarda evcil hayvanından ayrılmak istemeyenlerin tabi olduğu bazı düzenlemeler var.

Çip, pasaport, aşı

Yurt dışına çıkacak olanlar eğer yanlarında evcil hayvanını da götürecekse, öncelikli olarak Türkiye’de de zorunlu olan mikroçip taktırmak zorunda. AB uyumlu bir pet pasaportu edinilmesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatına uygun olarak veterinerden sağlık sertifikası alınmalı.

Çip taktırmanın ardından ikinci adım kuduz aşısı yaptırmak. Kuduz aşısını neredeyse tüm ülkeler zorunlu tutuyor. Kuduz aşısı yapıldıktan 1 ay sonra kan örneği alınarak, AB’nin onayladığı bir laboratuvarda titrasyon testi (kuduz serolojik testi) yapılması zorunlu. Türkiye’de bu testi yapan AB onaylı tek laboratuvar Ankara’da bulunuyor. Bu nedenle alınan kan örnekleri, veterinerler tarafından bu merkeze gönderiliyor.

Test sonrasında ise yurt dışına çıkış için 90 gün bekleme süresi var. Bu süreden önce çıkış mümkün değil.

10 gün içinde çıkmak zorunda

Yurt dışına çıkış tarihi belli olduktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak sağlık karnesi alınması (kimlik belgesi) alınması gerekiyor. Bu karnede hayvanın adı, adresi, eşkali, sağlık bilgileri gibi ayrıntılar yer alıyor. Titrasyon testi istemeyen ülkeler için sağlık sertifikası yeterli. Avrasya Ekonomik Birliği (Rusya, Kazakistan vs.), Japonya, Azerbaycan, Sırbistan, Kolombiya gibi bazı ülkeler ise kendi özel sertifikaları ile ülkeye evcil hayvan girmesine izin veriyor. Bu nedenle AB dışındaki ülkelerin taleplerine ayrıca bakılması gerekiyor.

Gen kaynaklarının korunmasına ilişkin yönetmelik gereği, her cins evcil hayvanın ülke dışına çıkışına izin verilmiyor. Örneğin Kangal veya Van Kedisi’ne sahipseniz, bakanlıktan ayrıca ön izin almanız zorunlu.

8 kilo, 3 ay

Tüm havayolları evcil hayvan kabul etmiyor. Bazı havayolları ise yalnızca bagaj bölümünde taşımayı kabul ediyor. Bu nedenle seyahat edilecek havayolunun evcil hayvan kabul eden bir havayolu olması gerekiyor. Genel olarak taşıma çantasıyla birlikte 8 kilonun altındaki hayvanlar kabine kabul edilirken, üç aydan küçük yavrular da annesiyle birlikte seyahat edebiliyor. Daha ağır olanlar ise bagaj bölümünde yolculuk yapıyor. Taşıma çantası için belirlenen standart ölçüler, 23, 30 ve 40 cm. Taşıma çantasının en, boy ve yüksekliği bu ölçülerden fazla olamıyor. Ayrıca havalandırma delikleri bulunması gerekiyor.

Yurtdışından Türkiye’ye evcil hayvanınızla geliyorsanız, AB’nin istediği tüm şartları yine yerine getirmeniz gerekiyor.