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Yaşam
AA 16.11.2023 12:32

Göksu travertenleri yerli turistlerin rotasına girdi

Son yıllardaki tanıtım faaliyetleri sayesinde bilinirliği artan, görüntüsüyle adeta Pamukkale'yi andıran Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenleri, ilçenin turist hareketliliğine katkı sağladı.

Göksu travertenleri yerli turistlerin rotasına girdi
[Fotograf: AA]

Önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Dereli, yürütülen tanıtım çalışmaların meyvelerini almaya başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Mavigöl'ün, İl Özel İdaresince de Göksu travertenlerinin turizme kazandırılması, son yıllarda ziyaretçi yoğunluğunda önemli rol oynadı.

Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve hazirandan itibaren turkuaz rengi alan Mavigöl, yerli ve yabancı turistlerce geziliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaylalarda konaklama imkanı

Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan, Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkati çeken Göksu travertenleri yoğun ziyaretçi alıyor.

Geniş ladin ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ile Koçkayası Tabiat Parkı da huzur veren ortamıyla doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Turistlere, yaylalarda konaklama imkanı da sunuluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Karadeniz'in İç Anadolu'ya açılan kapısı durumundaki Dereli'de ulaşıma yapılan yatırımlar da turizme katkı sağladı.

Giresun-Dereli karayolu ve Eğribel Tüneli projeleriyle ulaşım daha konforlu hale getirilerek, seyahat süresi kısaltıldı.

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