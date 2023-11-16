Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Mehmet Ali Kır, 5 gün önce beyin kanaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren 55 yaşındaki Mehmet Ali Kır’ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi organlarını bağışladı

Organ Bağış Koordinatörleri Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun görüşmeleri neticesinde ailesi Kır’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla alınan sağ ve sol böbrek ile karaciğer Bursa’ya, iki kornea da Balıkesir’deki hastanelere gönderildi.

Mehmet Ali Kır'ın cenazesi Çan'ın Sameteli köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Kır'ın ailesi ve yakınları, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Çan İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ile vatandaşlar katıldı.