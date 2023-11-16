Farklı ülkelerden Müslüman entelektüeller İstanbul'da toplanacak

YTB tarafından 2018 yılında ortaya konan ve ilk çıktığını andan itibaren uluslararası düzeyde çok beğenilen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Kitap projesi kapsamında, Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya, Türk Dünyası, Sahra Altı Afrika ve Arap Dünyası bütün yönleriyle ele alınıyor.

Türkiye ile benzer tarihi ve kültürel dönüşüm süreçleri yaşayan toplumların entelektüel, felsefi ve siyasi birikiminin, ülkemizdeki ilmi eserler külliyatına eklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, 2018'den 2023'e kadarlık 5 yıllık dönemde 11 cilt kitap yayımlandı. YTB talep gören projenin çıktılarını yaygınlaştırmak ve derinleştirmek üzere İstanbul’da “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Sempozyumu” düzenleyecek.

Söz konusu sempozyumun temel amacı ise Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu çağdaş meselelerin çeşitli boyutlarını ele alarak etkili bir platform oluşturmak.

Sempozyum Müslüman dünyasındaki sorunların, meselelerin, eğilimlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini teşvik etmeyi amaçlarken çeşitli toplumların, kültürlerin ve düşüncelerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı da hedefliyor.

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Sempozyumu aynı zamanda, Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu acil güncel meselelerin ele alınmasına da odaklanacak.

Bahse konu sempozyum kapsamında farklı coğrafyalardan birçok akademisyen bir araya gelecek.

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Sempozyumu 18 – 19 Kasım tarihleri arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Müslüman dünyanın güncel sorunları ele alınacak

“Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Sempozyumu” hakkında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, iki gün sürecek çalışma boyunca dünyanın dört bir yanından alanında öne çıkan Müslüman akademisyenleri, entelektüelleri ve araştırmacıları buluşturacaklarını belirtti. Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Eren, “Dünyanın içerisinden geçtiği zorlu süreçler yaşıyoruz. Özellikle İslam Dünyasının da ciddi sınamalar ve güç durumlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Buna karşın böylesine kriz anlarının birlik, beraberlik ve yeniden diriliş için fırsatlar oluşturabileceği de bir gerçek. İşte tam da bugünlerde farklı ülkelerden Müslüman düşünürleri İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Bu hafta sonu yani 18-19 Kasım’da 2 gün sürecek olan Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından alanında öne çıkan Müslüman akademisyenleri, entelektüelleri, araştırmacıları buluşturacak” dedi.

Sempozyumda hem Müslüman dünyanın güncel sorunlarının hem de YTB tarafından 5 yıllık bir zaman diliminde çıkartılan 11 ciltlik Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce külliyatının ele alınacağını aktaran Eren, “Bu 11 ciltte Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya, Türk Dünyası, Sahra Altı Afrika ve Arap Dünyası gibi coğrafyalardaki çağdaş Müslüman düşüncesi ele alınmıştı. Kitaplara katkı veren 127 yazardan 24’ü de konferansta bizlerle beraber olacak. Açılış konuşmacıları ile beraber 35 konuşmacı bu uluslararası sempozyumda paylaşımlarda bulunacak” diye konuştu.

Sorunların çözümüne katkı sağlayacak

“Çağdaş dönemde Müslüman toplumlardaki düşüncenin incelenmesinin ve anlaşılmasının bugün karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde de önemli olacağını düşünüyoruz” diyen Eren şunları kaydetti: “İstanbul’da, İslam Araştırmaları Merkezi’nde düzenleyeceğimiz sempozyumun önemli değerlendirmelere ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Dahası başta siyasiler olmak üzere birçok farklı alandan yetkililerin ve otoritelerin ilgilendiği ya da ilgilenmek zorunda kaldığı, hakkında açıklama ve değerlendirmelerde bulunduğu konulara ilişkin entelektüellerin ve ilim insanlarının kapsamlı görüşlerini ortaya koyabileceği bir ortam sağlayacak olmasının dikkat çekici olacağını düşünüyoruz. Sempozyumda demokratikleşme, modernite karşısında alınan tutum, insan hakları, Müslüman entelektüeller arasında iş birliği gibi farklı konuların yanında elbette Filistin de özel olarak ele alınacak. YTB olarak böyle bir programı ülkemizde hayata geçirmekten dolayı ayrıca memnunuz. Zira bir süredir ilim dünyasında bu denli kapsamlı, nitelikli ve uluslararası bir programın gerçekleşmediğini biliyoruz. Sempozyumun şimdiden başarılı geçmesini ve İslam alemi için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.”