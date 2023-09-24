212 yıllık tarihi cami, kök boyası işlemeleriyle canlılığını koruyor

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege’nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her geçen gün cazibesini artırmaya devam eden Aydın doğal güzellikleri ve tarihle ilgili yapılarıyla da yerli ve yabancı turistlerin rotalarına giriyor.

Tarihin gizemli yönlerini keşfetmek isteyen vatandaşlar ise yönlerini binlerce yıllık geçmişi ile Ege’nin incilerinden olan Aydın’a çevirirken, Kuyucak ilçesinde bulunan 212 yıllık tarihi Kayran Camii de kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

1811 yılında Sultan 3. Selim zamanında yapılan ve bölgenin en eski yapısı olma özelliğini taşıyan Kayran Camii içerisinde bulunan ve kök boyasıyla işlenen motifler ise aradan geçen yüzlerce yıla rağmen hala canlılığını koruyor.

Caminin dolabında Osmanlı sancağı bulunmuş

Caminin dolabında bir Osmanlı sancağı bulunmuş ve zamanında temizlenip, çerçeveletip koruma altına alınmış olan Kayran Camii, bu özelliğiyle de diğer camilerden ayrılıyor.

Kuyucak ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kayran Mahallesi’nde bulunan ve 1991 yılına kadar ibadete açık kaldığı bilinen 212 yıllık tarihi cami, zamanında yeni köy camisinin yapılmasının ardından kullanım dışı kalarak, bakımsız kalmıştı.

Ahşap direkleri ve tavanıyla yıllara meydan okuyan caminin, taş duvarlarındaki işlemeler ise hala canlılığını koruyor.

Camii içinde ve dışında kök boya ile çiçek motifler, selvi ağaçları, gül demetleri, kabe ile camii motiflerinin yanı sıra sancak, mızrak, tüfek, kandil ve saat sembolleri de yer alıyor. 2014 yılında Aydın Kültür Müdürlüğü tarafından “Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak kabul edilen ve restorasyon listesine alınan tarihi camii, 2018 yılındaki restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

“Önemli kültür hazinesi”

Doğa ve tarih fotoğrafçısı Sergen Demir’in karelerine yansıyan tarihi caminin görüntüleri ise birçok vatandaş tarafından beğenildi.

Aydın’ın her noktasının ayrı bir tarih ve doğal güzellik olduğuna dikkat çeken doğa ve tarih fotoğrafçısı Sergen Demir ise “Aydın, sunduğu doğal ve tarihi güzellikler ile birçok fotoğrafçının rotasında yer alıyor. Ben de her fırsatta ilimizin bu güzelliklerini ortaya çıkarmak için çekimler yapıyorum. Tarihi Kayran Camii de bunlardan bir tanesi. Osmanlı sancağının bulunmasından, kök boyası işlemelerine kadar birçok özelliği ile dikkat çeken 212 yıllık tarihi camiyi, fotoğraflamak istedim. Kayran Camii, tarihi ve sanatla ilgili değeri ile bölgenin önemli bir kültürel hazinesini temsil ediyor. Restorasyon sonrası tekrar ziyaretçilere açılması da, bu eşsiz yapıyı gelecek nesillere aktarmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.