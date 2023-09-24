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Kültür-Sanat
İHA 24.09.2023 10:50

250 semazen aynı anda sema icra etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Mevlana Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Tepesi’nden Mevlana Meydanı’na kadar 250 semazen ile birlikte “Vuslat Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Mevlana Meydanı’nda düzenlenen açılış programında sanatçı Ahmet Özhan riyasetinde “Halvet-i Devranı” adlı dua ve zikir program ilgiyle takip edildi.

250 semazen aynı anda sema icra etti

Programın sonunda ise Konya en özel günlerinden birini daha yaşadı. 250 semazenin aynı anda sema ayini şerifi icra ettiği programda manevi atmosfer yoğun şekilde hissedildi. Programı Konya’dan ve Konya dışından binlerce vatandaş ilgiyle takip etti.

Tüm Türkiye’yi Konya’ya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mevlana Meydanı’nda 250 semazenle sema ayini şerifi icra edildi. Tüm Konyalılar ve misafirlerimiz de buna eşlik etti. Hakikaten manevi iklimi yeniden yaşadığımız bir gün oldu. Mistik Müzik Festivalimiz 30 Eylül akşamına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm Türkiye’yi mistik müzik festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

250 semazen aynı anda sema icra etti

Mevlana Meydanı’ndaki programı takip eden vatandaşlarla ise ortaya çıkan manevi iklimi hissetmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 250 semazenin katılımı ile gerçekleşen sema ayini şerifi 24 Eylül saat 17.00’de Mevlana Meydanı’nda tekrar icra edilecek.

Büyükşehir Taş Bina’da Ebru Mapping Gösterisi

Öte yandan, festival kapsamında Ebru Sanatçısı Garip Ay tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Taş Bina'ya Ebru Mapping Gösterisi yansıtıldı. Taş Bina’daki ebru gösterisi 27 Eylül’e kadar her gün saat 19.15’te sanatseverin beğenisine sunulacak.

250 semazen aynı anda sema icra etti

30 Eylül Cumartesi gününe kadar sanatseverlerle buluşacak festival kapsamında Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türk coğrafyalarından gruplar ve sanatçılar birbirinden özel konserler ve etkinlikler gerçekleştirecek. Sanatseverler festival için detaylı bilgilere “mistik.kulturyolufestivalleri.com” adresinden ulaşabiliyor.

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